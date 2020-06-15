Как жить дольше? Ешьте бананы каждую неделю

Всем, кто хочет жить дольше, известные в Великобритании врачи-диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюер советуют регулярно есть бананы. Специалисты констатируют, что их употребление является одним из самых простых способов улучшить общее состояние здоровья, снизить риск угрожающих жизни заболеваний.Ключом к тому, чтобы жить дольше, может стать здоровое, сбалансированное питание, включающее не менее пяти порций фруктов и овощей, употребляемых ежедневно, а также регулярные физические упражнения. Об этом изданию Express Health рассказали британские диетологи Келлоу и Брюер. Отдельно они выделили пользу бананов Доступные фрукты, отмечают специалисты, могут сделать жизнь более продолжительной.«Употребляя немного больше бананов, вы можете увеличить продолжительность своей жизни, снизить риск развития рака, гипертонии. Бананы следует есть каждую неделю», - поделились диетологи.Келлоу и Брюер поясняют: бананы богаты калием, это делает их «природным лекарством», защищающим от высокого кровяного давления, помогающим уравновесить гипертонические эффекты натрия в организме. Помимо того, их питательные вещества снижают шансы на развитие рака почки.Также фрукты обладают другими свойствами, помогающими жить дольше. Они поддерживают эмоциональное равновесие, являются источником углеводов, служащих топливом мозгу и мышцам, обеспечивают организм триптофаном и витамином B6, необходимы для производства важных химических веществ. Помимо того, улучшают пищеварение.Еще один плюс – они богаты пектином, разновидностью клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры и поддерживающей длительное чувство сытости, что препятствует перееданию.«Ешьте от трех до четырех бананов каждую неделю», - дали совет медики.Дополнительно они рекомендуют регулярно выполнять физические упражнения: они являются важным аспектом для улучшения общего состояния здоровья, способствующего более долго жизни. Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, имеют до 50 процентов меньше шансов заболеть диабетом 2 типа и некоторыми видами рака. Вероятность развития ишемической болезни сердца и инсульта снижается для них на 35 процентов, уточнили британские эксперты.