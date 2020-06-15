Названы 7 улучшающих здоровье свойств чеснока

Чеснок обладает целым рядом свойств, улучшающих здоровье: к примеру, он способствует нормализации показателей кровяного давления, холестерина. Присущие ему целебные качества были названы специалистами на портале Food News.Регулирует кровяное давление. Исследования на животных показывают, что экстракт чеснока может помочь вернуть кровяное давление до нормального уровня. Согласно клиническим исследованиям, чеснок улучшает состояние более чем у 80 процентов людей с высоким кровяным давлением.Снижает уровень холестерина. Учеными было обнаружено, что регулярное употребление чеснока снижает уровень холестерина и предотвращает накопление холестерина вдоль артерий, повышающее риск сердечного приступа, инсульта, других сердечно-сосудистых проблем.Улучшает здоровье сердца. Помимо благотворного влияния на уровень холестерина и кровяное давление, пряный овощ также помогает расслабить жесткие кровеносные сосуды, предотвратить образование тромбов.Уменьшает продолжительность простудных заболеваний. Традиционные китайские и аюрведические лекарства рекомендуют использовать чеснок, чтобы помочь дыханию, очистить носовой тракт от бактерий и вирусов. Эксперты считают, что очищающий эффект связан с иммуностимулирующими свойствами чеснока.Поддерживает хорошее состояние костей. Исследования показали, что чеснок может быть полезным женщинам в период менопаузы – он увеличивает им уровень полового гормона эстрогена. Последний является важным компонентом здоровья костей, позвоночника, поскольку стимулирует выработку костных клеток. Его употребление может снизить риск развития остеопороза, артрита.Усиливает функции мозга. Нестабильные молекулы свободных радикалов способны вызывать воспаление в мозге, что ускоряет возрастное снижение когнитивных функций. Чеснок содержит мощный антиоксидант S-аллилцистеин, подавляющий воспаление и борющийся с когнитивным ухудшением, болезнями головного мозга.Улучшает здоровье кожи. В этом плане приносит большую пользу – его сильные антиоксидантные, антибактериальные противогрибковые свойства связаны с уничтожением патогенных микроорганизмов, вызывающих прыщи, кожные инфекции.