Ученые рассказали о пользе рукколы с точки зрения генетики
Рокет-салат пользуется большой популярностью благодаря полезным свойствам, а также своему вкусу и аромату. Ученые-генетики после долгих исследований пришли к выводу, что листья салата могут лечить онкологические заболевания. На основе специальных соединений, которыми обладает руккола, стали выпускать препараты для эффективной терапии недуга. Все виды салата относятся к семейству крестоцветных и обладают особым островатым вкусом.
В первую очередь, изотиоцианаты защищают семейство крестоцветных от травоядных организмов. Эти особые вещества, например, убивают гусеницу, не давая ей переварить листья салата.
В человеческом организме изотиоцианаты предотвращают появление рака. Более того, элементы, которыми обладает руккола, имеют антинейродегенеративный эффект, предупреждающий развитие Альцгеймера. Поэтому данное растение полезно добавлять в салаты и употреблять на постоянной основе.
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