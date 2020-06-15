Ученые рассказали о пользе рукколы с точки зрения генетики

Современным средством профилактики раковых заболеваний является рокет-салат (руккола). Исследователи подтвердили, что изотиоцианаты, содержащиеся в листьях рукколы, способны предотвращать развитие онкологии. Однако, все полезно в меру и с правильным подходом.Рокет-салат пользуется большой популярностью благодаря полезным свойствам, а также своему вкусу и аромату. Ученые-генетики после долгих исследований пришли к выводу, что листья салата могут лечить онкологические заболевания. На основе специальных соединений, которыми обладает руккола, стали выпускать препараты для эффективной терапии недуга. Все виды салата относятся к семейству крестоцветных и обладают особым островатым вкусом.В первую очередь, изотиоцианаты защищают семейство крестоцветных от травоядных организмов. Эти особые вещества, например, убивают гусеницу, не давая ей переварить листья салата.В человеческом организме изотиоцианаты предотвращают появление рака. Более того, элементы, которыми обладает руккола, имеют антинейродегенеративный эффект, предупреждающий развитие Альцгеймера. Поэтому данное растение полезно добавлять в салаты и употреблять на постоянной основе.