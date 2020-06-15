Названы четыре причины не отказываться от мороженого

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Важно соблюдать меру.Вкус мороженого знаком нам с детства. Десерт, которым приятно перекусить в жаркий день, любят дети и их родители. Многие считают, что это лакомство не содержит ничего полезного и может только навредить. Мы собрали несколько фактов, которые доказывают обратное.Факт 1. Мороженое закаляетНекоторые медики считают, что мороженое необходимо употреблять в качестве закалки против простудных заболеваний. Считается, что это лакомство делает слизистую горла менее чувствительной к перепадам температур. Так, что ешьте мороженое и не болейте!Факт 2. Хорошо усваиваетсяКачественное мороженое имеет высокую пищевую ценность, потому что состоит из натуральных продуктов. Соответственно, оно полезно для пищеварительной системы, потому что хорошо усваивается. В настоящем пломбире есть множество витаминов и полезных веществ, в частности железо, кальций, фосфор и другие.Факт 3. Оно диетичнее тортаЕсли подсчитать калории, то лучше съесть стаканчик мороженого, чем кусок торта. Мороженое хоть и содержит много сахара и жира, но в 100 гр. торта будет около 500 калорий, а в 100 граммах мороженого всего 227 калорий.Факт 4. Успокаивает нервыАмериканские исследователи обнаружили в мороженом особое вещество «л-триптофан». Это аминокислота, стимулирующая выработку серотонина. Такой природный транквилизатор успокоит нервы, поднимет настроение, поможет побороть стресс и вылечит бессонницу.