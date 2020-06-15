Врач-диетолог Григорьева назвала продукты для восполнения нехватки цинка

Кунжутные и тыквенные семена, какао, куриные яйца будут полезны для восполнения нехватки в организме цинка – важнейшего микроэлемента, обеспечивающего его бесперебойную работу. Об этом журналу Marie Claire рассказала врач-диетолог Наталья Григорьева.Как сообщает MedikForum.ru, Григорьева назвала нужные для восполнения нехватки цинка продукты, отметив попутно, что этот минерал активирует антиоксиданты организма, нормализует клеточный обмен, содействует синтезу белка, усвоению витаминов A, D, E, улучшению состояния кожи, укреплению иммунитета.По словам врача-диетолога, одним из лучших продуктов, помогающих не допустить дефицита цинка, является какао.«Важно, чтобы содержание какао в порошке было не менее 75 процентов. Напиток из него можно готовить из растительного молока, например, миндального или кокосового», - заметила Григорьева.Также врач-диетолог рекомендует употреблять кунжутные, тыквенные семечки: 100 граммов семян содержат до 7,7 миллиграммов цинка. Помимо того, богатым источником цинка является говядина – одна порция дает организму суточную норму цинка в придачу к железу и другим важным микроэлементам, входящим в его состав.Дополнительно для восполнения нехватки цинка Григорьева посоветовала включить в рацион индейку, куриные яйца (обязательно с желтком), говяжий язык.