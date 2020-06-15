5 полезных продуктов для борьбы с сахарными искушениями

Всех нас время от времени тянет на сладкое, из-за чего хочется полакомиться сахаром. Однако это не самый полезный для здоровья продукт, зато существует пища, которая может его заменить.Фрукты. Если вам хочется съесть что-нибудь сладкое, налегайте на фрукты. В них содержатся не только натуральные сахара, но и множество других полезных нутриентов. Если вы едите виноград, манго или персики, то поддерживаете здоровье и удовлетворяете тягу к сладкому.Тёмный шоколад. Он содержит более 70% какао бобов, а также полезные для сердца здоровые растительные компоненты полифенолы. В темном шоколаде есть сахар и жир, поэтому слишком увлекаться этим лакомством не стоит.Семена чиа. Эти семена насыщены растворимыми диетическими волокнами, которые сохраняют ощущение сытости и на более долгий срок защищают от позывов к сладкому. Пудинг с семенами чиа - прекрасный десерт для удовлетворения самых больших сладкоежек.Йогурт. Богат белком и кальцием, это здоровая закуска, контролирующая аппетит и голодные спазмы. Выбирайте йогурт с живыми культурами бактерий, который не содержит добавленного сахара.Чернослив. Сладкие, но очень полезные для здоровья ягоды. Прекрасный источник волокон, калия и железа. А значит, чернослив позволяет удовлетворить тягу к сладкому и насыщать организм ценными нутриентами.