Физическая активность помогает предотвратить серьезную инвалидность

Люди, испытывающие проблемы с передвижением (например, трудности при ходьбе или подъеме по ступенькам), находятся в группе риска развития серьезной инвалидности. Защититься от которой, как пишет сетевое издание "Интересные новости", помогает физическая активность, которую необходимо сохранять на достаточном уровне несмотря на все трудности.Умеренная и выраженная физическая активность, как показывают существующие исследования, является ключевым фактором сохранения здоровья в старости. Ученые говорят, что изучение воздействия разных форм физической активности на здоровье пожилых людей может помочь предотвратить огромное количество случаев инвалидности.Исследование LIFE, проведенное учеными и медиками из США, затрагивало пожилых людей 70-90 лет. Организаторы разделили участников на две группы — члены первой выполняли физические упражнения 20 минут в неделю, а члены второй получили лишь общие рекомендации по физической активности, но не были обязаны выполнять упражненияОпыт показал, что даже легкая физическая активность заметно сокращает риск инвалидизации. При этом, имеет значение распределение физактивности в течение дня — пожилым людям, которые хотят сохранить возможность вести активную жизнь, советуют завести хобби, подразумевающее ежедневную легкую физическую активность, распределенную во времени. Таким увлечением может быть, например, садоводство.