Врач объяснил, как может навредить организму салат из огурцов и помидоров
Преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль объяснил, какие проблемы с организмом способно вызвать употребление салата, сочетающего огурцы и помидоры. По его словам, организм из такого блюда не усвоит важнейшего витамина С. Данным антиоксидантом полны помидоры, но огурцы содержат компонент аскорбиназу, расщепляющую витамин С.
«Сколько бы ни говорили о пользе огурцов и помидоров, на эти два продукта лучше не смешивать. Такой овощной салат будет в лучшем случае бесполезным», - заметил врач.
Помимо того, процессы усвоения организмом огурцов и помидоров разные – это означает, что один из овощей может оказаться переваренным, а другой начнет бродить в пищеварительном тракте. Подобное брожение может негативно влиять на микрофлору ЖКТ, провоцировать тяжесть, метеоризм.
«Другой момент: огурцы относятся к щелочным продуктам, помидоры – к кислым. Их смешение поспособствует образованию солей, способных вредить почкам, печени, провоцировать их заболевания», - объяснил эксперт.
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