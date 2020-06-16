Почему полезно пить теплую воду с добавлением цитрусовых: 8 плюсов для здоровья

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Специалисты советуют ежедневно употреблять теплую воду с добавлением цитрусовых – такая привычка способствует здоровью полости рта и сердечно-сосудистой системы, замедляет старение, усиливает иммунные функции, а также обладает другими плюсами для здоровья.Лето – лучшее время для того, чтобы закрепить в своем образе жизни крайне полезную привычку пить воду. Многие врачи-диетологи рекомендуют ее теплый вариант с добавлением цитрусовых: такой напиток имеет много плюсов в плане улучшения здоровья. Плоды цитрусов являются отличным источником важных питательных веществ, включая фолат, калий. Фолат, в частности, «работает» в связке с витамином С, способствуя выработке эритроцитов. Калий помогает регулировать кровяное давление. Таким образом, пить теплую воду с добавлением цитрусовых полезно для укрепления иммунитета, лучшей защиты организма от возникновения инсульта, других сердечно-сосудистых заболеваний. О плюсах ее употребления рассказали зарубежные специалисты изданию Natural Health News.Усиливает иммунные функции. Витамин С является одним из самых мощных питательных веществ, укрепляющих иммунитет. Смешивание сока цитрусовых с водой наполняет организм нужным количеством данного витамина, помогающего ему отражать атаки болезнетворных патогенов.Активизирует пищеварение. Еще один плюс теплой воды с добавлением цитрусовых – она стимулирует выделение желудочного сока, помогающего расщеплять пищу. Это защищает от вздутия живота, запоров.Улучшает здоровье полости рта. Благодаря насыщенности витамином С цитрусовые обладают сильным антибактериальным действием, что помогает в борьбе с воспалительными явлениями во рту, гингивитом.Устраняет признаки старения. Цитрусовые плоды полны растительных соединений флавоноидов, являющихся мощными антиоксидантами. Под их влиянием уменьшается проявление признаков старения, включая пигментные пятна, морщины.Помогает потере веса. Пейте воды вместе с фрагментами фруктов – они являются источником растительного волокна, впитывающего излишки воды, холестерина, глюкозы в кишечнике, тем самым содействующего потере веса. Жидкость, в свою очередь, заполняет желудок, помогает не переедать и сокращать количество калорий.Борется с вирусными инфекциями. Питье теплой воды с добавлением цитрусовых эффективно очищает рот и горло от болезнетворных микроорганизмов, способных вызывать развитие герпеса, ангины, тонзиллита.Нейтрализует действие кофеина. Такая вода – отличный альтернативный напиток для людей, увлекающихся кофе. Кофе, хотя он и питателен, может иметь негативные последствия, если употребляется слишком часто.