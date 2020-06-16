Врачи назвали способствующие зачатию продукты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики составили список продуктов, способствующих зачатию ребенка и облегчающих течение беременности. Специалисты советуют будущим родителям придерживаться здорового питания.При этом внимание следует обратить на определенные продукты, которые повышают вероятность зачатия. По словам врачей, правильно подобранный рацион стимулирует развитие яйцеклеток и способствует выработке гормонов.Они рекомендуют регулярно употреблять жирные сорта рыбы, в которых содержатся полезные полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6. Подойдут лосось, макрель, тунец и скумбрия. Нормализовать количество железа поможет красное мясо. Недостаток этого элемента может спровоцировать нарушение овуляции. Женщинам нужно обратить внимание на молочную продукцию повышенной жирности.А пармезан, гауду и другие твердые сыры следует употреблять мужчинам. Они содержат полиамин путресцин, который способствует производству сперматозоидов. Для этих же целей можно использовать чеснок. Также увеличить количество семенной жидкости поможет чечевица. Кроме того, авокадо содержит витамин E, который способствует выработке цервикальной слизи, которая продлевает жизнеспособность сперматозоидов.Зеленые листовые салаты специалисты рекомендуют мужчинам и женщинам. Они содержат витамин A, который поддерживает нормальный уровень фертильности.Помимо этого, медики рекомендуют помнить о режиме сна, спорте, отдыхе и хорошем настроении, так как эмоциональное здоровье влияет на процесс зачатия не меньше питания, сообщается на портале