Названы неожиданные преимущества применения оливкового масла

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Оливковое масло давно уже признано полезным для здоровья. Но далеко не все, как отмечает сетевое издание "Актуальные новости", знают о полном спектре преимуществ его применения.Так, например, оливковое масло способно помочь при воспалении десен, остановить кровотечение и не только укрепить зубы, но и сделать их несколько более белоснежными.Курильщики могут протирать маслом губы, это позволит улучшить их цвет и в какой-то мере снизить негативное воздействие содержащихся в сигаретах вредных веществ.При употреблении внутрь была отмечена активизация процесса обмена веществ, что позволяет ограничить развитие некоторых болезней, среди которых есть и очень опасные, например, онкологические. Кроме того, оно помогает и избавиться от метеоризма.Оливковое масло при наружном его применении способствует уменьшению кругов под глазами.Также отмечено его положительное воздействие касательно устранения головной боли и решения проблем со сном.Оказать помощь оно может и в лечении артрита, бронхита и некоторых болезней почек и сердца.В целом же можно сказать, что этот продукт оказывает благоприятное воздействие на весь организм и способствует общему укреплению иммунитета.