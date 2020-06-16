Медики назвали четыре природные альтернативы антибиотикам

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Медики перечислили четыре природные альтернативы, которые могут заменить антибиотики.Одним из них является использование семян фенхеля. Они используются для лечения многих бактериальных заболеваний, которые связаны с расстройством пищеварения и проблемами с дыханием.Они также оказались эффективными против инфекций, прыщей, фурункулов и целлюлита.«Укроп аптечный» тоже помогает отхаркивать слизь при кашле, улучшает состояние больного при простуде.Базилик медики назвали самым мощным природным антибиотиком за счет наибольшего эффекта. Масло растения проявляет антибактериальную активность при стафилококке, сальмонелле и кишечной палочке. Противовоспалительные свойства проявляются благодаря действию жасминовой и арахидоновой кислот, а бетулиновая кислота противостоит развитию раковых новообразований.В этом же списке альтернатив оказался яблочный уксус, так как содержащиеся в нем органические кислоты, полифенолы, витамины и флавоноиды помогают противостоять многим штаммам бактерий, сообщается в издании Bold Sky Indian.Медики отметили, что частое употребление такого популярного народного средства как чеснок вызывает избыточный кровоток, поэтому его следует употреблять с осторожностью.