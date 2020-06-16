Медики определили, от чего зависит успешность зачатия
Ученых интересовало, как сперматозоиды преодолевают фолликулярную жидкость на своем пути к неоплодотворенным яйцеклеткам. Оказалось, фолликулярная жидкость привлекала больше сперматозоидов отдельных мужчин. Разница в количестве добравшихся до цели сперматозоидов при сравнении успешных и менее успешных "доноров" спермы составила 18%. В основе отбора лежали хемоаттрактанты (сигнальные вещества, выделяемые яйцеклетками в фолликулярную жидкость).
Примечательно: не всегда сперма партнеров легко преодолевала жидкость. Вероятно, здесь действует принцип генетической совместимости. И личные преференции женщины в отношении мужчин не играют столь значимой роли, предполагают исследователи.
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