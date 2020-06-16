Специалисты назвали эффективный при борьбе с высоким давлением и холестерином продукт

Иностранные специалисты утверждают, что регулярное употребление чеснока помогает нормализовать кровяное давление и предотвратить образование тромбов.Также чеснок нужно употреблять в качестве профилактики таких заболеваний, как артрит и остеопороз.Кроме того, специалисты напомнили о пользе чеснока в борьбе с простудными заболеваниями. Он помогает победить бактерии и вирусы, сообщает портал Food.News.Отмечается, что чеснок не может остановить образование холестерина, но он не дает ему окисляться.Кроме того, этот продукт помогает растворять кровяные сгустки. Поэтому его считают отличным профилактическим средством против гипертонии и патологий сердца. Чеснок имеет противовоспалительный эффект, не дает кровяным тельцам слипаться между собой, соответственно тромбы не образовываются.Употреблять средства с чесноком для нормализации высокого давления следует очень аккуратно, особенно если человек принимает какие-то медикаменты, которые сказываются на свертываемости крови. Например, если принимать чеснок вместе с антикоагулянтами или же антиагрегатными лекарствами, то могут возникнуть сильные кровотечения. Перед началом лечения давления чесноком, нужно проконсультироваться с врачом.Если каждый день употреблять чеснок, то высокое артериальное давление может снизиться примерно на 8 процентов.Наиболее эффективным считается следующий рецепт. Два крупных зубчика чеснока необходимо нарезать тонкими пластинками и залить двумя стаканами воды. Настаивается средство примерно 12 часов. Его следует оставить на ночь и утром выпить. Длительность курса лечения составляет месяц. Пить воду с чесноком нужно не только утром, но и вечером.