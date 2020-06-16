Яблоки будут лечить рассеянный склероз
Рассеянный склероз представляет собой неизлечимое неврологическое заболевание, которая невозможно вылечить с помощью имеющихся лекарственных средств. И вот американские ученые выяснили, что компонент в яблочной кожуре способен трансформировать все имеющиеся виды лечения аутоиммунной болезни. Этот компонент даёт кожуре ее глянец, и его можно положить в основу первого эффективного лекарства, обращающегося вспять повреждения миелиновой оболочки нервов, пишет The Daily Mail.
В ходе опытов на лабораторных мышах парализованные животные получали урсоловую кислоту, которая также содержится в кожуре груш. Через некоторое время они смогли снова ходить. По словам исследователей, это не средство полного излечения, но если аналогичные результаты будут получены в ходе опытов с людьми, они помогут существенно повысить качество их жизни. Напомним, что рассеянный склероз более распространён среди женщин, чаще он начинается после 20 и 30 лет, в России от него страдает более 250 000 человек.
Болезнь имеет разные формы, она может чередоваться обострениями и ремиссиями, а может развиваться довольно быстро и приводить к инвалидности. Симптомы рассеянного склероза также различаются, от неуклюжести до паралича конечностей. В основе недуга «дружественный огонь», который ведёт иммунная система, по ошибке атакуя здоровые ткани. Она уничтожает покрывающий нервы миелин в центральной нервной системе, из-за чего нарушается передача сигналов. Все существующие лекарства могут незначительно замедлить РС на ранних стадиях, успокаивая иммунную систему, но ни один препарат не восполняет ущерб, который уже был нанесен.
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