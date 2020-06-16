Ученые представили потенциальное лечение для редких форм аутизма
Продукт гена SHANK3 действует в мозге как постсинаптический каркасный белок. Синапс – это разрыв между двумя нервными клетками, где сигнал передается от одного нерва к другому. Человеческий мозг может иметь более 100 триллионов синапсов в своей нейронной схеме.
Пауэлл и его коллеги ранее показали, что у мышей с дефицитом белка SHANK3 есть поведенческие отклонения, схожие с симптомами РАС у людей. Ученые сосредоточились на поиске мышей, у которых дефицит SHANK3 можно было бы обратить вспять на ранних или более поздних этапах жизни.
В широком спектре поведенческих тестов исследователи обнаружили, что раннее генетическое восстановление SHANK3 помогало исключить некоторые нарушения поведения.
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