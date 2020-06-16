Новое лечение мезотелиомы может стать перспективным

Новое лечение прогрессирующей мезотелиомы является безопасным и эффективным и может улучшить качество жизни пациентов, у которых нет достаточных вариантов лечения. Такой вывод был сделан в исследовании, представленном на сессии Общества интервенционной радиологии.Трансартериальное химиоперфузионное лечение злокачественной плевральной мезотелиомы (ЗПМ) сопровождается минимальными побочными эффектами и обещает продлить жизнь пациентов, которые имеют ограниченные или отсутствующие варианты лечения.«ЗПМ – это разрушительный рак плевры, мембран, окружающих легкие, который очень трудно лечить», - рассказывает Бела Кис, доктор медицинских наук, глава исследования. «Обычно выживаемость на 3-4 стадии составляет около 12 месяцев с момента постановки диагноза, но мы надеемся, что с помощью нового лечения мы сможем продлить жизнь пациентов».27 пациентов с ЗПМ были включены в клиническое исследование II фазы и прошли химиоперфузионное лечение. Все пациенты проходили предварительную химиотерапию, многие несколько. Четверо пациентов ранее проходили лучевую терапию, а три пациента – плеврэктомию. У всех болезнь прогрессировала.Промежуточные результаты исследования показали, что в 70,3% случаев контроль заболевания упростился. Средняя общая выживаемость составила 8,5 месяца с начала химиоперфузионного лечения. Оно хорошо переносилось пациентами, частота осложнений составила 1,4%. Большинство побочных эффектов были относительно незначительными.