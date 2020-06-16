Названы продукты, негативно влияющие на настроение

От них лучше отказаться.Все мы знаем, как важно питаться качественно, ведь от пищи, которую мы потребляем, зависит наше самочувствие и здоровье. Также те или иные продукты влияют на наше настроение, так картофель фри или шоколад являются триггерами для нашего мозга.Если вдруг у вас изменилось настроение, а причины тому вы не знаете, возможно, стоит пересмотреть рацион.Дело в эмоциональном питанииЭмоциональное питание – это циклический процесс, когда плохое настроение побуждает нас к тому, чтобы перекусить продуктами, которые повышают уровень сахара в крови. Таким образом, мозг требует дозу дофамина.Через короткий промежуток времени уровень дофамина падает, а человек чувствует себя виноватым.Такая цикличность эмоционального питания часто заставляет испытывать недостаток удовольствия, чувства вины, стыда и сожаления– отметила психолог Ли Чамберс.Как продукты влияют на организмКомфортные продукты, вызывающие плохое настроение, имеют несколько общих черт.Важно! Сначала они вызывают повышение уровня сахара в организме, а затем – снижение, что приводит к вялости, беспокойству и раздражительности.Но эффект ухудшения настроения более чем просто физиология.Некоторые люди разделяют продукты на здоровые или вредные. Поэтому, каждый раз, когда они едят вредные продукты, испытывают стыд, печаль или злость.Важным фактором комфортного самочувствия является умеренность, считает диетолог Тай Ибитое.Регулярное и чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием жира или сахара может негативно повлиять на настроение, но умеренное потребление таких продуктов может принести удовольствие и комфорт некоторым людям,– говорится в заключении психолога.Какие продукты могут вызвать ухудшение настроения?АлкогольАлкоголь может сначала улучшить настроение, но регулярное или чрезмерное употребление – ухудшит его.СодаСладкая вода содержит простые сахара, которые быстро усваиваются организмом, что приводит к повышению уровня сахара.И простая замена сладкой воды диетической версией не является лучшим решением, ведь подсластители могут влиять на настроение, в частности вызывать беспокойство и раздражение.КофеинПо данным Medical Daily, напитки с кофеином заставляют мозг выделять гормоны дофамин и серотонин.Кофеин не опасен в небольших дозах, но если выпить слишком много кофеина (часто лишь одна дополнительная чашка) – это может привести к раздражительности и тревожности.ВыпечкаПо словам Клаудии Смит, печенье и пирожные содержат ингредиенты, которые ухудшают настроение, в частности в них много сахара.Попробуйте сократить потребление сахара, отказавшись от пирожных, печенья, сладких напитков или подсластителей на несколько дней, и вы увидите, что ваше настроение не является таким переменчивым,– отметила психолог.Картофель фриКартофель фри содержит насыщенные жиры, рафинированные углеводы и избыток соли.Такая еда может стать причиной плохого настроения и истощения.Обработанные продуктыНезависимо от того чипсы или пицца, готовые к употреблению обработанные продукты могут вызывать плохое настроение.Все из-за большого количества рафинированных сахаров, насыщенных жиров и консервантов.А потому, могут быть причиной усталости и потерей мотивации.Упакованное мясоБелок является необходимой частью здоровой диеты, но некоторые белки усваиваются организмом лучше, чем другие.Упакованное мясо насыщено консервантами и добавками, которые вызывают перепады настроения и вздутие живота.Как альтернативу можно употреблять мясо птицы, рыбы, яйца, бобы.