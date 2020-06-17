Стало известно, сколько коронавирус живёт в замороженных продуктах
"Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура, чем ниже температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженной продуктах, то вирус может сохраняться на таких поверхностях 2-3 месяца", - рассказал о результатах исследования ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью.
"Возможно, мы окажемся в положении, когда все упаковки и другие вещи должны систематически проверяться", - отметил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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