Стало известно, сколько коронавирус живёт в замороженных продуктах

Все рестораны Пекина уже исключили из меню лосося. Это произошло из-за того, что источником новой вспышки коронавируса в китайской столице стал импортированный замороженный лосось. Ученые из Китая решили проверить, сколько COVID-19 может прожить в замороженном состоянии."Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура, чем ниже температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженной продуктах, то вирус может сохраняться на таких поверхностях 2-3 месяца", - рассказал о результатах исследования ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью."Возможно, мы окажемся в положении, когда все упаковки и другие вещи должны систематически проверяться", - отметил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.