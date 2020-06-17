В НИИ питания рассказали, кому полезна и вредна окрошка
Какая окрошка полезнее – на кефире или квасе? В интервью радиостанции «Говорит Москва» представитель НИИ питания пояснила: людям с болезнями желудочно-кишечного тракта следует предпочесть вариант с использованием кисломолочного напитка, а также обойтись без редиски. Блюдо на кефире вызовет меньше брожения и осложнений, чем на квасе, заметила специалист.
Медик добавила, что кефирная окрошка повышают кислотность в желудке, что полезно при гипоацидных гастритах с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока. Данное нарушение, сказала Григорян, встречается довольно часто.
Говоря о том, когда окрошка может быть вредна, диетолог НИИ питания уточнила: это случаи обострения панкреатита, имеющихся желчнокаменной болезни, открытой язвы желудка, аллергии на какие-либо компоненты холодного летнего кушанья.
Тем, кто может позволить себе это блюдо без опасений за здоровье эксперт дала совет: «Продукты для окрошки нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, тогда это будет безопасно».
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