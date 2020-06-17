В НИИ питания рассказали, кому полезна и вредна окрошка

Окрошка может быть полезной для улучшения пищеварения и борьбы с гипоацидными гастритами, но при имеющейся аллергии и некоторых заболеваниях органов ЖКТ от этого блюда лучше отказаться как потенциально вредного. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорян.Какая окрошка полезнее – на кефире или квасе? В интервью радиостанции «Говорит Москва» представитель НИИ питания пояснила: людям с болезнями желудочно-кишечного тракта следует предпочесть вариант с использованием кисломолочного напитка, а также обойтись без редиски. Блюдо на кефире вызовет меньше брожения и осложнений, чем на квасе, заметила специалист.Медик добавила, что кефирная окрошка повышают кислотность в желудке, что полезно при гипоацидных гастритах с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока. Данное нарушение, сказала Григорян, встречается довольно часто.Говоря о том, когда окрошка может быть вредна, диетолог НИИ питания уточнила: это случаи обострения панкреатита, имеющихся желчнокаменной болезни, открытой язвы желудка, аллергии на какие-либо компоненты холодного летнего кушанья.Тем, кто может позволить себе это блюдо без опасений за здоровье эксперт дала совет: «Продукты для окрошки нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, тогда это будет безопасно».