Ученые нашли причину агрессивности рака простаты
В экспериментах на клеточной линии человека, удаление CAVIN1 из стромальных клеток заблокировало использование липидов ими. Однако липиды присутствовали в окружающей среде, став для клеток рака своего рода шведским столом. Они использовались для стимулирования роста, укрепления защитной мембраны вокруг клетки, синтеза белков и выработки тестостерона для поддержки роста рака.
Исследователи говорят, что потеря CAVIN1 в опухолевых клетках потенциально может быть использована в качестве биомаркера риска метастазирования.
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