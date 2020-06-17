Ученые нашли причину агрессивности рака простаты

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Исследователи из Онкологического центра Джонса Хопкинса Киммела определили белок, регулирующий липиды, который наделяет клетки рака простаты устойчивостью, провоцирует агрессивное их распространение. Результаты исследования представлены в журнале Molecular Cancer Research.В экспериментах на клеточной линии человека, удаление CAVIN1 из стромальных клеток заблокировало использование липидов ими. Однако липиды присутствовали в окружающей среде, став для клеток рака своего рода шведским столом. Они использовались для стимулирования роста, укрепления защитной мембраны вокруг клетки, синтеза белков и выработки тестостерона для поддержки роста рака.Исследователи говорят, что потеря CAVIN1 в опухолевых клетках потенциально может быть использована в качестве биомаркера риска метастазирования.