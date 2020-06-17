Названы продукты для красивых волос

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Для того, чтобы волосы были красивыми, одних средств для ухода за волосами мало. Важна также терапия изнутри, тоесть правильное питание и питьевой режим.Мы расскажем, какие продукты нужно есть для красивых волос. Регулярно питаясь этими суперфудами ты сможешь увидеть результат уже за несколько месяцев.Оливковое маслоОливковое масло является чрезвычайно полезным продуктом. Оно полезно для волос не только в составе косметических средств, но также и в питании.В нем содержится много витаминов и микроэлементов, поэтому ежедневное употребление оливкового масла сделает твои волосы более красивыми и здоровыми.Красная рыбаЛосось идеально влияет на кожу, в том числе на кожу головы. Благодаря Омега-3 кислотам, которых полно в красной рыбе, волосы становятся мягкими и блестящими.ЙогуртЙогурт богат кисломолочными бактериями, которые отвечают за здоровье микрофлоры кишечника. Работа кишечника сказывается на внешнем виде — кожи, ногтях и волосах.Выпивая йогурт или кефир вечером каждого дня ты несомненно будешь красивой, здоровой и молодой еще долгое время.