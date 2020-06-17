Новые мощные антитела против коронавируса удивили исследователей

Недавно университетский медицинский центр Амстердама нашел у успешно переживших COVID-19 новые гораздо более сильные антитела к вирусу, чем антитела у пациентов, переболевших коронавирусами ранее, пишет РИА "Новости". Речь идет о двух белках, которые могут лечь в основу лекарства против вируса.В отчете специалистов говорится: "Мы тестировали в лаборатории все антитела из крови пациентов с COVID-19 и выделяли наиболее сильные варианты. Следующим шагом предстоит доказать, что выявленные сильные антитела безопасны к применению. Сначала тесты будут проводить на лабораторных животных. Если тесты будут успешными, то начнутся испытания на людях".По предварительным оценкам, тестирование на людях должно стартовать в начале следующего года. Далее в случае успеха начнется масштабное производство. Как отмечают эксперты, возможно, они найдут еще более сильные антитела, которые помогут создать вакцину непродолжительного действия.