Отеки ног летом: как избавиться от проблемы

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Есть несколько простых правил.Многие женщины жалуются на отечность ног, особенно в жаркую погоду. Такую проблему часто сопровождают различные заболевания, поэтому без внимания ее оставлять нельзя. Как же избежать отечности.Носите правильную обувьВ жару лучше отказаться от обуви на каблуках, а также от тесных сандалий или босоножек, которые сильно сдавливают ногу. Такая обувь увеличивает вероятность получения травм и становится дополнительной нагрузкой на вены.Контрастный душТакая процедура повышает кровоснабжение, тонус сосудов и кожи, а также дарит заряд энергии и бодрости. Кроме того, контрастный душ — отличная профилактика отеков и варикозной болезни.Охлаждающие кремыКогда вернетесь домой после работы или прогулки, прилягте на 20 минут и поднимите ноги так, чтобы стопы находились выше головы. Также не забудьте воспользоваться специальными охлаждающими средствами для ног.Сократите употребления солиИзвестно, что соль задерживает жидкость в организме и может быть причиной отечности ног. Если у вас наблюдается такая проблема, тогда ограничьте употребление этого продукта.