На какие опасные нарушения организма может указывать отечное лицо?

Отечность лица может быть следствием пищевых привычек, особенностей образа жизни, но иногда указывает на скрытые опасные нарушения организма, – предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Дарья Цешинская.Как сообщает MedikForum.ru, многие люди в условиях самоизоляции могли столкнуться с отечностью лица. По словам врача, малоподвижность является одной из причин проблемы, она провоцирует застой лимфы, в результате снижается упругость кожи, лицо приобретает нездоровый одутловатый вид.Помимо того, отекам способствует недостаточное количество белка, витаминов в рационе питания, большое количество соленостей, копченостей.Также отечное лицо может указывать на опасные нарушения организма, предостерегла специалист.«Виновниками отеков могут быть проблемы с почками, гормональные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания», - заявила Цешинская.Нередко отечность оказывается следствием процессов, связанных с остеохондрозом позвоночника. Он вызывает спазм мышц, проблемы кровообращения, препятствует оттоку лимфы, крови от головы, – в результате лицо становится раздутым.