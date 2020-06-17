На какие опасные нарушения организма может указывать отечное лицо?
Как сообщает MedikForum.ru, многие люди в условиях самоизоляции могли столкнуться с отечностью лица. По словам врача, малоподвижность является одной из причин проблемы, она провоцирует застой лимфы, в результате снижается упругость кожи, лицо приобретает нездоровый одутловатый вид.
Помимо того, отекам способствует недостаточное количество белка, витаминов в рационе питания, большое количество соленостей, копченостей.
Также отечное лицо может указывать на опасные нарушения организма, предостерегла специалист.
«Виновниками отеков могут быть проблемы с почками, гормональные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания», - заявила Цешинская.
Нередко отечность оказывается следствием процессов, связанных с остеохондрозом позвоночника. Он вызывает спазм мышц, проблемы кровообращения, препятствует оттоку лимфы, крови от головы, – в результате лицо становится раздутым.
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