Секреты похудения за 14 дней - советы диетологов

Диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan рассказали, как можно сбросить вес за две недели.В первую очередь, специалисты советуют отказаться от доставленных из ресторанов блюд и полуфабрикатов в пользу самостоятельно приготовленной домашней пищи. Они рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты.Нужно есть много нежирной белковой пищи: курицу, рыбу, яйца, фасоль и чечевицу. Готовить следует на оливковом масле. Также стоит включить в свой рацион больше фруктов, овощей и сложных углеводов, например, цельнозерновой хлеб.По словам диетологов, эти продукты наполнят тело энергией и притупят чувство голода, а фрукты и овощи предотвратят обезвоживание. При этом овощей необходимо есть больше, чем фруктов, но следует вообще отказаться от картофеля. Также нужно пить как можно больше воды, чая, травяных отваров и кофе. Стоит отказаться от алкоголя и быстрых углеводов вроде печенья и других сладостей.Специалисты отметили, что резкое изменение пищевых привычек может привести к стрессу, поэтому хотя бы десять минут в день нужно посвящать любимому расслабляющему занятию, будь то медитация, принятие ванны или чтение книги, сообщает издание The Mirror.