Нутрициолог Иванова назвала простые меры по избавлению от тяги к сладкому

От тяги к сладкому лучше избавиться, поскольку она чревата появлением не только лишних килограммов, но и серьезных проблем со здоровьем, включая ухудшение состояния костей, диабет. Между тем, существуют простые меры, позволяющие покончить с нездоровой привычкой постоянно есть сладости, – об этом рассказала нутрициолог Яна Иванова.Иванова назвала несколько простых принципов, следуя которым можно избавиться от тяги к поеданию сладкого.Завтракать белком. Нутрициолог рекомендует употреблять белковую пищу каждое утро. Специалист поясняет: чем меньше углеводов будет съедено на завтрак, тем лучше сохранится энергия в течение дня, не будет обостряться аппетит из-за ее снижений.Не перекусывать. Эксперт подчеркивает, что важно есть досыта во время завтрака, обеда и ужина, обходясь без дополнительных закусок (максимум чай, кофе без сопровождения в виде бутербродов или десертов). Если возникает голод, перекусить можно горстью орехов.Следить за витамином С. Он также помогает поддерживать стабильный уровень энергии, участвуя в синтезе вещества карнитина, используемого организмом при ее выработке. Когда с уровнем энергии не происходит падений, это защищает от желания что-то съесть для его восполнения (в таких случаях особенно сильно хочется сладкого). Поэтому полезно употреблять больше содержащих витамин С продуктов.Поддерживать содержание хрома. Благодаря ему клетки не теряют чувствительности к инсулину, что положительно сказывается на процессах регуляция углеводного обмена, сахара в крови. Источниками хрома являются молочные продукты, многие овощи (брюссельская капуста, редис, кукуруза, редька, брокколи, томаты, картофель), бобовые, субпродукты.Есть продукты, содержащие витамин D. По словам Ивановой, его недостаток часто становится фактором тяги к вредным продуктам, сладким изделиям, содержащим много жира, калорий. Не стоит допускать его дефицита, в рацион следует включать рыбу (тунец, сельдь, сардины), говяжью печень, кисломолочную продукцию, куриные яйца, шампиньоны – они помогут организму получить больше столь полезного витамина.Вдобавок избавлению от тяги к сладкому способствуют занятия спортом, добавила нутрициолог.