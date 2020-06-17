Нутрициолог Иванова назвала простые меры по избавлению от тяги к сладкому
Иванова назвала несколько простых принципов, следуя которым можно избавиться от тяги к поеданию сладкого.
Завтракать белком. Нутрициолог рекомендует употреблять белковую пищу каждое утро. Специалист поясняет: чем меньше углеводов будет съедено на завтрак, тем лучше сохранится энергия в течение дня, не будет обостряться аппетит из-за ее снижений.
Не перекусывать. Эксперт подчеркивает, что важно есть досыта во время завтрака, обеда и ужина, обходясь без дополнительных закусок (максимум чай, кофе без сопровождения в виде бутербродов или десертов). Если возникает голод, перекусить можно горстью орехов.
Следить за витамином С. Он также помогает поддерживать стабильный уровень энергии, участвуя в синтезе вещества карнитина, используемого организмом при ее выработке. Когда с уровнем энергии не происходит падений, это защищает от желания что-то съесть для его восполнения (в таких случаях особенно сильно хочется сладкого). Поэтому полезно употреблять больше содержащих витамин С продуктов.
Поддерживать содержание хрома. Благодаря ему клетки не теряют чувствительности к инсулину, что положительно сказывается на процессах регуляция углеводного обмена, сахара в крови. Источниками хрома являются молочные продукты, многие овощи (брюссельская капуста, редис, кукуруза, редька, брокколи, томаты, картофель), бобовые, субпродукты.
Есть продукты, содержащие витамин D. По словам Ивановой, его недостаток часто становится фактором тяги к вредным продуктам, сладким изделиям, содержащим много жира, калорий. Не стоит допускать его дефицита, в рацион следует включать рыбу (тунец, сельдь, сардины), говяжью печень, кисломолочную продукцию, куриные яйца, шампиньоны – они помогут организму получить больше столь полезного витамина.
Вдобавок избавлению от тяги к сладкому способствуют занятия спортом, добавила нутрициолог.
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