Врач разрешила некоторым людям отказаться от завтрака
Эксперт предлагает три варианта идеального завтрака: овсяная каша с орехами и чайной ложкой меда, вареное яйцо; 150 граммов творога, натуральный йогурт, порция мюсли, фрукт; бутерброд (хлеб, отварная индейка, свежие овощи), яичница из двух яиц.
"Утром важно исключить сладкое (лучше перенести на полдник), а фрукты и мед желательно употреблять в небольших количествах. Быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад. Очень скоро вам захочется снова поесть, кроме того, вероятно, что вы будете переедать в течение дня.
Для людей, тренирующихся утром, рекомендуется следующее: за 30 минут до пробежки можно съесть нежирный йогурт или банан, после тренировки - полноценный завтрак. Если вы уже много лет не едите утром и при этом чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно. Чтобы проснуться, достаточно стакана теплой воды или натурального йогурта. А вот насиловать свой организм неправильно", - говорит Комиссарова.
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