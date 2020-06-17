Врач разрешила некоторым людям отказаться от завтрака

Диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова, сообщает РИА "Новости", есть идеальный набор продуктов для завтрака. Врач комментирует: "Белки, жиры и долгие углеводы являются основой идеального завтрака. При выборе продуктов стоит обращать внимание на сигналы желудка. Если после приема каши чувство голода возникает уже через полчаса-час, то лучше заменить ее на белковую пищу. Рекомендуется есть яйца, курицу и творог. Если же каша насыщает на долгое время, то завтрак должен включать в себя крупы, мюсли и хлеб".Эксперт предлагает три варианта идеального завтрака: овсяная каша с орехами и чайной ложкой меда, вареное яйцо; 150 граммов творога, натуральный йогурт, порция мюсли, фрукт; бутерброд (хлеб, отварная индейка, свежие овощи), яичница из двух яиц."Утром важно исключить сладкое (лучше перенести на полдник), а фрукты и мед желательно употреблять в небольших количествах. Быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад. Очень скоро вам захочется снова поесть, кроме того, вероятно, что вы будете переедать в течение дня.Для людей, тренирующихся утром, рекомендуется следующее: за 30 минут до пробежки можно съесть нежирный йогурт или банан, после тренировки - полноценный завтрак. Если вы уже много лет не едите утром и при этом чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно. Чтобы проснуться, достаточно стакана теплой воды или натурального йогурта. А вот насиловать свой организм неправильно", - говорит Комиссарова.