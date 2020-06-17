Названы простые привычки, которые помогают похудеть

Диеты и тренировки, постоянное ограничение в еде, плохое настроение — вот только первые признаки того, что ты пытаешься похудеть.В борьбе с лишними килограммами действительно бывает непросто. Однако, если сформировать несколько полезных привычек, можно похудеть без усилий и поддерживать фигуру в идеальном порядке.Ограничения во всемМногие из нас, садясь на диету, пытаются ограничить себе во всем. Мы отказываемся от шоколада, тортиков, печенья, других сладостей, мучного, молочного и прочего. Такое поведение провоцирует только еще большее желание сорваться и сьесть сразу целую плитку шоколада.Стоит себя ограничить во вредных и калорийных продуктах. Однако, время от времени позволять полезный батончик или две дольки черного шоколада.Заедание эмоцийЧасто, с помощью еды, мы просто пытаемся получить позитивные эмоции. Еще чаще, мы заедаем стресс сладостями.Для того, чтобы избавиться от этой привычки, нужно найти занятие по душе. Например, избавляться от стресса с помощью хорошей книги. Или отправляться в зал на тренировку, когда тебе нечего делать.Движение — жизньНедаром все вокруг твердят, что вести сидячий образ жизни крайне опасно для здоровья. Он также портит твою фигуру. Старайся двигаться, как можно больше. Например, поднимаясь в офис, делай это по ступенькам, а не с помощью лифта.