Ученые предложили лекарство для неалкогольной жировой болезни печени
На данный момент от НАЖБП не существует лечение. Есть лишь общие рекомендации, однако в тяжелых случаях может требоваться пересадка органа.
В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании фазы II группа ученых набрала 44 участника из Канады, Польши и Венгрии. В течение 13 недель участникам вводили антисмысловой ингибитор под названием IONIS-DGAT2 или плацебо.
По прошествии 13 недель ученые обнаружили, что участники, получавшие препарат, показали снижение уровня жира в печени по сравнению с исходными данными.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий