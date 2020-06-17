Ученые предложили лекарство для неалкогольной жировой болезни печени

Международная группа ученых во главе со специалистами из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выполнила клинические испытания первого в своем классе препарата. Главной его задачей является ингибирование ключевого фермента. Ученые показали, что выполняется это безопасно и заметно улучшает жизнь людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Результаты исследования были опубликованы в The Lancet Gastroenterology and Hepatology.На данный момент от НАЖБП не существует лечение. Есть лишь общие рекомендации, однако в тяжелых случаях может требоваться пересадка органа.В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании фазы II группа ученых набрала 44 участника из Канады, Польши и Венгрии. В течение 13 недель участникам вводили антисмысловой ингибитор под названием IONIS-DGAT2 или плацебо.По прошествии 13 недель ученые обнаружили, что участники, получавшие препарат, показали снижение уровня жира в печени по сравнению с исходными данными.