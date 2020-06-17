Как действует на организм стакан воды натощак

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Немецким ученым удалось подтвердить пользу употребления стакана воды натощак. Исследование с участием добровольцев показало, что если каждый день пить чистую воду на пустой желудок, то можно оптимизировать метаболизм и привести в норму состояние кожи и волос.Многие люди уверены, что для здоровья очень полезно выпивать стакан воды натощак. Но есть ли здесь научно доказанная польза? Теперь есть — говорят сотрудники немецкого университета, которые провели экспериментальное исследование с участием добровольцев.Опыт, организованный учеными, был довольно простым — группа добровольцев начинала каждый свой день со стаканы чистой бутилированной воды. Первые положительные результаты не заставили себя ждать — люди заметили улучшения в обмене веществ, а также отметили, что у них улучшилось состояние кожи — пропали покраснения и всевозможные высыпания."Кожа добровольцев стала более гладкой, плюс, у них улучшился тон лица. И улучшения затронули не только кожу, но и волосы, которые стали гораздо более живыми. Регулярное употребление воды натощак позволило привести в порядок метаболизм, который у испытуемых ускорился примерно на двадцать процентов. Речь идет о хорошей профилактике ожирения, поэтому можно говорить о том, что стакан воды с утра на пустой желудок — это простой и действенный способ улучшить состояние своего организма", — рассказывают авторы научной работы.