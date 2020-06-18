Диетолог Нурия Дианова рассказала, как бороться с потливостью

Летняя жара, которая установилась во многих регионах Российской Федерации, сопровождается такими проблемами, как повышенное потоотделение. Лучшая тактика борьбы с потливостью — это, по словам диетолога Нурии Диановой, переход на сбалансированную диету и отказ от газированных напитков. Эксперт поделилась советами с корреспондентами информационно-аналитического журнала "Слово и Дело".Дианова говорит, что многие люди совершают типичную ошибку, когда пытаются избавиться от чрезмерной потливости — стараются сократить употребление воды. Но это ведет лишь к дополнительным проблемам."Водный баланс нужно поддерживать на правильном уровне. Важно пить воду нормальной температуры, потому что употребление ледяной воды на жаре чревато простудными заболеваниями. Если вам приходится работать на жаре, то вместе с потом вы теряете электролиты, плюс, ваша кровь становится более густой и теряет текучесть. Соответственно, работать при высокой температуре без поддержания водного баланса в норме — это очень опасно", — сказала эксперт.Для того, чтобы реально снизить потоотделение, нужно находиться в помещении с кондиционированным воздухом. А такая тактика, как отказ от воды, может быть чрезвычайно опасной. "Бороться с чрезмерным потоотделением можно путем нормализации рациона и отказа от вредных сладких газированных напитков. Старайтесь пить чистую воду вместо всевозможных напитков. Если вы пьете лимонады, то будете потеть в большей степени", — уточнила диетолог.