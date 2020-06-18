Детей с лишним весом становится больше из-за обилия высокоуглеводной пищи

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В здоровом детском рационе должны присутствовать белковые продукты — в частности, мясо и рыба. Если в рационе ребенка слишком много насыщенных углеводами продуктов, то это грозит развитием ожирения. Такое заявление, по данным сетевого издания Nation News, сделала врач-диетолог Марина Аплетаева."Бабушки любят пичкать внуков всевозможными вкусностями, и это, конечно, прекрасно, но если речь идет о таких высокоуглеводистых продуктах, как мучные изделия, то, безусловно, возникают определенные угрозы, связанные с лишним весом. Блинчики, пирожки, сдобная выпечка — все это допустимо, но очень важно, чтобы ребенок употреблял и белковую еду в достаточном объеме. Дети не любят жирное мясо, и это нужно учитывать, поэтому выбирайте нежирные мясные продукты — например, курицу", — отметила врач.Бабушкины пироги, по словам диетолога, обычно сделаны из натуральных ингредиентов, но это не относится к печенью и конфетам из магазина. Такие сладости точно необходимо исключить, чтобы защитить здоровье ребенка."Если бабушка готовит ребенку блинчики с творогом на завтрак, то в этом нет ничего страшного. Но нужно понимать, что на ужин такую еду употреблять не следует. Лучше, когда быстрые углеводы поступают в организм в первой половине дня. Конечно, углеводы должны быть в детском рационе, но в современном мире все больше детей с избыточным весом, поэтому относиться к питанию ребенка нужно очень внимательно", — заключила специалист.