Исследование: универсальной диеты, подходящей всем, не существует

Как отмечает "Новости Mail.RU", новое исследование позволило оценить влияние генетики, кишечной микрофлоры и факторов образа жизни на обмен веществ. Анализировались данные более 1100 здоровых добровольцев из Великобритании и США. Среди них было 660 близнецов. В течение двух недель добровольцы одинаково питались. Параллельно фиксировались их уровень глюкозы, жиров, инсулина в крови после еды и, какие изменения происходят в микрофлоре кишечника, как питание влияет на сон, аппетит, физическую активность.Оказалось, понятия "здоровая диета" нет - все индивидуально. У некоторых людей продукты, признанные полезными, вызывали воспаление. В целом разница в показателях обмена веществ, уровне достаточности сна доходила до 10 раз. Нет и идеального времени для приема пищи, говорят ученые. У кого-то максимальная активность обмена веществ приходится на завтрак, у кого-то - на ужин, а для кого-то режим питания вообще не имеет значения, их обмен веществ одинаково активен в течение суток.Соотношение жиров, белков, углеводов и клетчатки - вопрос индивидуальный. По этой причине низкоуглеводные или жировые диеты работают не для всех. Например, человеку, особо чувствительному к сладкому, будет полезным ограничение сахара в рационе, а другому человеку, у которого сладости не вызывают длительного повышения уровня глюкозы в крови, такие ограничения не нужны, заявляют эксперты.Причем выводы актуальны даже для близнецов. Получалось, что уникальный состав микрофлоры кишечника, биологические ритмы, режим сна, физическая активность играют более важную роль, чем рацион как таковой. Примечательно: в реакции тела на жирную пищу генетический компонент полностью отсутствует, а в реакции на глюкозу на него приходится только 30%.