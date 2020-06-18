Ученые нашли объяснение необычной форме ОКР у детей

Ученые из Йельского университета, возможно, нашли причину внезапного начала обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у некоторых детей.Педиатрические аутоиммунные нервно-психические расстройства, или PANDAS, были впервые выделены в 90-х годах прошлого столетия. Считается, что они вызваны стрептококковыми инфекциями, на них приходится неизвестная часть случаев ОКР среди детей.Новое исследование Йельского университета, опубликованное в American Journal of Psychiatry, идентифицировало антитела, которые связываются с интернейронами. Этот процесс может объяснить биологию расстройства.Команда ученых провела серию экспериментов с участием 27 детей, которые соответствовали самым строгим критериям для диагностики PANDAS, и 23 детей без диагноза.Они обнаружили, что многие дети с PANDAS обладают высоким уровнем антител, которые могут атаковать определенные интернейроны – нейроны, модифицирующие передачу сигналов между соседними клетками. Эти антитела концентрируются в полосатом теле, области мозга, которая связана с моторным контролем. Когда антитело связывается с этими нейронами, оно снижает их активность.