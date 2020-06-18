Полезные продукты тоже могут провоцировать рост жира на животе

Росту висцелярного жира (на животе) могут способствовать не только вредные, но и полезные продукты – например, орехи. По словам диетологов, полноту провоцирует отсутствие контроля количества потребляемой пищи.Даже употребляя полезные продукты, можно столкнуться с ростом жира на животе, если игнорировать калорийность продуктов и не контролировать размер порции, пишет «Российская газета». Так орехи, будучи во многих отношениях суперпродуктом (то есть, обладают очень высоким потенциалом пользы), могут привести к прибавке веса, если поедаются в больших количествах«Считайте калории. 100 граммов грецких орехов – это уже 650 ккал. Поэтому в день следует ограничиться лишь маленькой горстью», - дают совет специалисты.Авокадо, очень полезный в деле профилактики заболеваний сердца и печени, тоже может сделать фигуру более округлой. Мякоть среднего плода содержит примерно 350 ккал. По словам экспертов, «при употреблении двух плодов днем, можно смело отказываться от ужина».Кроме того, нужно контролировать количество съеденных яиц, не употреблять ежедневно по несколько штук. Три яйца на завтрак – это уже примерно 450 калорий, предупреждают диетологи.Тем, кто худеет, они также советуют отказаться от продуктов, которые кажутся диетическими и полезными – хлопьев на завтрак, каш быстрого приготовления. Их регулярное присутствие в рационе чревато ростом жира на животе из-за содержащихся добавок.