Врач-диетолог Соломатина назвала необходимое количество воды в жару

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Употребление воды является одним из проверенных способов легче перенести жару – в каком количестве ее следует пить, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.По словам Соломатиной, воду необходимо пить периодически и понемногу, избегая ее потребления сразу в большом количестве за раз. Врач предупредила, что обилие воды негативно влияет на организм, способный без труда усвоить лишь определенный объем.«Примерно каждые 20 минут нужно делать по глотку. Когда мы пьем залпом, то сильно нагружаем почки», - предупредила Соломатина.Специалист назвала принцип, определяющий необходимое количество воды человеку в жару. Количество употребляемой воды в среднем должно составлять 35 миллилитров на один килограмм веса, сказала диетолог.Варьироваться данная норма может в зависимости от условий. Если приходится работать на улице, сильно потеть – количество потребляемой воды увеличивается до 40 мл на один кг веса. Находясь в помещении с кондиционером, употребляя овощи и фрукты, насыщенные влагой, можно снизить норматив до 30 мл на кг.«Для человека весом 70 кг норма при работе на улице составляет 2,8 литра, а при обычных условиях – почти 2 литра», - назвала необходимое количество воды Елена Соломатина изданию «Вечерняя Москва».Диетолог напомнила о риске обезвоживания, которое может возникнуть при отсутствии должного объема жидкости в организме. При этом возникает вялость, понижается давление, возникает мозговой туман. У пожилых людей возможны раздражительность, ухудшение речи и зрения. В худшем случае недостаток воды может спровоцировать судороги, спазмы, приступ ишемии, инфаркт.