Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от окрошки на квасе

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Окрошка на квасе – одно из самых любимых блюд россиян в летний период. Однако есть категории людей, которым лучше отказаться от употребления ее в пищу.Как рассказала Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН, диетолог Ольга Григорьян, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то об этом блюде лучше забыть.При этом саму окрошку есть можно, но на кефире или другом кисломолочном продукте, например.«Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни... Если очень хочется какого-нибудь лёгкого летнего такого продукта, то тогда уже, конечно, лучше на кефире — меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе», - отметила специалист в интервью «Лайф».