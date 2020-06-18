Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от окрошки на квасе
Как рассказала Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН, диетолог Ольга Григорьян, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то об этом блюде лучше забыть.
При этом саму окрошку есть можно, но на кефире или другом кисломолочном продукте, например.
«Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни... Если очень хочется какого-нибудь лёгкого летнего такого продукта, то тогда уже, конечно, лучше на кефире — меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе», - отметила специалист в интервью «Лайф».
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