Ученые смогли омолодить организм, обработав кровь

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Университет Калифорнии, передает "Lenta.RU", показал: для эффекта омоложения нужно разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина. Ранее заявленного эффекта удавалось достигнуть только за счет переливания плазмы крови от молодых особей (эксперимент проводился на грызунах).Но, оказалось, необходимо 50% плазмы старых мышей заменить раствором с альбумином. Данный белок заменит в крови белок, потерянный при удалении исходной плазмы. Описанная процедура не вызывает негативных побочных эффектов, значительно омолаживая организм и увеличивая продолжительность жизни животных.Известно: с возрастом повышается уровень определенных белков, которые ускоряют старение организма. У людей состав плазмы может быть изменен с помощью плазмафереза, который одобрен для лечения, например, аутоиммунных заболеваний. Сейчас завершаются клинические исследования переливания плазмы для улучшения здоровья пожилых людей и для лечения ряда болезней (мышечной атрофии, нейродегенерации, диабета 2-го типа и расстройств иммунной системы).