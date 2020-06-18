Сколько пить воды, чтобы похудеть?

Вы наверное не раз слышали о том, что правильный питьевой режим помогает похудеть. Но как правило пить воду и сколько ее нужно выпить для того, чтобы сбросить вес? Давайте разберемся вместе.Сколько пить воды в день?В день нужно выпивать 1,5-2 литра воды. Речь идет об обычной воде, а не любом другом напитке — чае либо кофе. Если же у вас проблемы с лишним весом, воды стоит выпивать больше, около 3 литров вдень.Когда пить воду?Свою норму воды лучше всего выпивать в первой половину дня, до 6 часов вечера. Воду нужно пить за полчаса до приема еды, либо же через час после. Также воду можно пить между приемами пищи.Какую воду пить?Вода должна быть обычной, минеральной, не газированной. Вода должна быть комнатной температуры, не слишком холодная, но и не горячая.Почему от воды худеют?Во-первых вода дарит ощущение сытости. Это значит, что на протяжении дня вы не переедаете. Также вода снижает количество потребляемых калорий. Кроме того, вода ускоряет метаболизм и помогает быстро сжечь лишние калории.