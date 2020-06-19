Больше здоровых привычек - меньше риск болезни Альцгеймера

Ученые оценили влияние пяти факторов образа жизни на риск этой патологии.Чем больше здоровых привычек у человека, тем ниже у него риск развития болезни Альцгеймера, показало новое исследование, опубликованное в Neurology. К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные около 3 тысяч человек.Ученые фокусировались на пяти показателях здорового образа жизни: физической активности, некурении, отсутствие злоупотребления алкоголем, хорошая диета и когнитивная (интеллектуальная) активность. У тех, кто придерживался четырех или всех пяти здоровых практик, уровень риска болезни Альцгеймера на 60% ниже, чем у тех, кто следовал лишь одной из них. Две или три здоровые привычки уменьшали этот риск на 37%.Критерием хорошей физической активности были 150 минут нагрузки средней или высокой интенсивности в неделю. К здоровым вариантам диеты ученые относили средиземноморскую диету, DASH-диету и их сочетание для профилактики нервных болезней (MIND).Авторы считают, что эта работа убедительно показывает, что одновременное воздействие сразу на несколько модифицируемых факторов риска болезни Альцгеймера дает выразительный эффект.В научную работу были включены участники двух крупных наблюдательных исследований, для которых были известны все данные о диете и образе жизни.Ранее ученые считали, данные о профилактической роли таких факторов, как увеличение физической активности, контроль артериального давления и когнитивные тренировки, многообещающими, но еще недостаточными.