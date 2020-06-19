Инженеры разработали устройство, выводящее акушерство на новый уровень

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Университет Калифорнии, сообщает Eurek Alert, создал устройство, напрямую замеряющее насыщение кислородом плода во время родов. Это устройство дает четкую информацию о состоянии ребенка и позволяет принять адекватное решение, нужно ли кесарево сечение.Традиционно медики контролируют частоту сердечных сокращений плода и частоту схваток у матери. Это способ оценки состояния здоровья плода во время родов. Взятые вместе, данные измерения являются показателем уровня кислорода в крови плода. Если плод сталкивается с гипоксией до родов, это может привести к врожденным дефектам и даже смерти. Исходя из этой информации медики нередко назначают кесарево сечение, которое по факту не требуется.Новая система имеет тот же принцип, что и оксиметр. Гемоглобин в эритроцитах поглощает цвета света по-разному, в зависимости от того, сколько кислорода он связал. Пальцевый оксиметр измеряет световые волны различной длины для расчета насыщения крови кислородом. Были успешно проведены эксперименты с беременными овцами - устройство точно определяло уровень кислорода в зародыше.