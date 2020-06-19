Названы продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Овсянка, фасоль, нут и чечевица, цитрусовые, зелень, рыба – вот неполный перечень названных специалистами продуктов, помогающих снизить уровень сахара в крови.Медики напоминают, что повышенный уровень сахара в крови может наблюдаться в случае предиабета, который по статистике присущ почти пятой части всего российского населения (19,3% россиян). Если на этом этапе скорректировать содержание глюкозы в крови и взять его под контроль, можно избежать сахарного диабета.Чтобы обратить предиабет, необходима физическая активность в комплексе со здоровым питанием. Экспертами были названы продукты, особенно эффективно помогающие снизить уровень сахара в крови, об этом пишет «Рамблер/доктор».Вода. Ее употребление активизирует избыток сахара с мочой.Рыба. Рекомендуется как источник высококачественного белка, способствующего длительному насыщению, что защищает от потребления углеводов, повышающих сахар в крови. Жирные сорта морской рыбы содержат много ненасыщенных омега-3 кислот, препятствующих воспалению сосудов – характерного нарушения, вызываемого хронически высокой концентрацией глюкозы в организме.Продукты, богатые клетчаткой. Врачи рекомендуют овес, бобовые, яблоки, цитрусовые – их пищевые волокна замедляют усвоение углеводов и сахара, защищая от резких колебаний его уровня в крови.Ягоды. Их вещества антоцианы обладают способностью блокировать некоторые пищевые ферменты, делая процесс усвоения углеводов более медленным – это препятствует всплескам сахара в крови.Листовая зелень. Шпинат, салатные растения содержат много антиоксидантов, магния и других веществ, способствующих уменьшению содержания глюкозы.