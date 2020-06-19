Преодолеть устойчивость к лечению лейкемии поможет наночастица

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Коннектикутского университета предлагают перепрофилировать широко применяемое химиотерапевтическое лекарство для лечения лейкемии, устойчивой к химиотерапии.Существует два клеточных пути: Wnt-бета-катенин и PI3K-Akt, которые играют ключевую роль в регуляции стволовых клеток и регенерации опухоли. Совместная активация путей Wnt-бета-катенин и PI3K-Akt стимулирует самообновление клеток, что приводит к трансформации лейкемии, вызывая рецидив.Исследователи провели скрининг сотен препаратов, чтобы найти лекарство, которое может ингибировать это взаимодействие. Они определили наиболее часто применяемый химиотерапевтический препарат доксорубицин. Хотя он является высокотоксичным и обычно используется с осторожностью, команда обнаружила, что применение его в низких дозах нарушает взаимодействие выделенных путей.Ученые также представили наночастицу, которая позволила безопасно вводить лекарство и постепенно высвобождать его. Наночастица, содержащая доксорубицин, обеспечивает медленное высвобождение лекарственного средства в костный мозг, снижая онкогенную активность. В низких дозах доксорубицин стимулировал иммунную систему, в то время как типичные клинические дозы являются иммунодепрессивными.