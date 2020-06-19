Эти продукты врачи советуют употреблять для более чистой и здоровой печени

Врачи советуют употреблять продукты, обладающие естественными свойствами детоксикации, помогающие тем самым печени стать более чистой. Для усиления эффекта их следует сочетать с регулярными физическими упражнениями и строгим контролем потребляемого алкоголя.Обилие токсинов затрудняет работу печени. Плохое питание, курение, прием лекарств, загрязнители внешней среды могут засорять печень вредными веществами, нарушающими ее нормальную жизнедеятельность. Если орган не справится с их полным выведением, могут возникать воспалительные процессы, повреждение клеток, печеночная недостаточность.Существуют продукты, которые врачи советуют употреблять для более чистой и здоровой печени, об этом пишет Food News. В перечень особенно полезных для детокса органа вошлиКофе. Исследования показывают, что его антиоксиданты снижают риск воспаления, повреждения клеток свободными радикалами и другими вредными веществами. Есть данные о том, что кофе помогает предотвратить появление цирроза, постоянного повреждения печени у людей с ослабленным органом.Чай. Его уникальные растительные соединения катехины снижают вероятность развития рака печени.Грейпфруты. Их антиоксидантные вещества нарингенин и нарингин помогают защитить печень от накопления жира, способствующего хроническому воспалению. Вдобавок нарингин помогает организму лучше перерабатывать алкоголь.Виноград. Ресвератрол – растительное соединение, содержащееся в красном и пурпурном винограде – в нескольких исследованиях на животных подтвердил способность делать печень более здоровой. Благодаря ему уменьшается воспаление, способствующее разным болезням, включая раковые.Свекла. Содержит витамин С и хорошую дозу клетчатки – эти соединения улучшают процессы, делающие более чистой кровь, из которой быстрее удаляются потенциально опасные вещества. Клетчатка также взаимодействует с желчью, вырабатываемой печенью, стимулируя пищеварение и обмен веществ.Крестоцветные овощи. Брокколи, брюссельская, цветная обычная белокочанная капуста, шпинат богаты сернистыми растительными соединениями, которые стимулируют очищение печени.Орехи. Грецкие, пекан, фисташки, фундук богаты витамином Е – антиоксидантом, известным своим свойством подавлять воспаление. У людей с повышенным риском заболеваний печени регулярное употребление орехов улучшает ее функции.Жирная рыба. Лососевые, тунец, сельдь, сардины, богаты омега-3 жирными кислотами, которые успешно борются с воспалением. Также они могут помочь предотвратить ожирение печени.Оливковое масло. Является одним из самых полезных благодаря богатому содержанию мононенасыщенных жиров (омега-3 и олеиновая кислоты) составляющих 73 процента его состава. Эти жиры обеспечивают отличную поддержку печени, устраняют накопление жира, улучшают кровоток.