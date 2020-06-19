Ранний ужин может быть полезен для здоровья

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Полуночные набеги на холодильник, вне зависимости от количества потребленных калорий, оказались менее полезными, чем более ранний прием пищи.Ученые связали поздний ужин с развитием ожирения и метаболического синдрома. Такие данные предлагаются в исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.В рандомизированном контрольном исследовании 20 здоровых добровольцев ужинали либо в 10 часов вечера, либо в 6 часов вечера. Для обеих групп ужин составлял 35% от дневной нормы калорий. 50 и 35 процентов приходились на углеводы и жиры соответственно. Участников исследования ночью контролировали с помощью трекеров, которые сканировали жировые отложения, ежечасно брали образцы крови и проводили исследования сна.Так у участников, которые ели позднее, уровень глюкозы был на 18 процентов выше, а количество сжигаемого ночью жира сократилось на 10 процентов.