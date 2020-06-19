Названы самые полезные продукты с пробиотиками

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Для того, чтобы восстановить микрофлору кишечника после курса антибиотиков, не обязательно покупать специализированные препараты в аптеке. Вы можете обратить внимание на природные пробиотики, перечень которых опубликовал портал Med-heal.ru.Начать можно, например, с йогурта и кефира. Эти пробиотические ферментированные молочные продукты насыщены полезными микроорганизмами, которые положительно воздействуют на кишечный микробиом. Молочные пробиотики не только приводят в норму пищеварение, но и в целом улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет.Другой чрезвычайно полезный для кишечной микрофлоры продукт — квашеная капуста. В ней, кроме нужных организму бактерий, есть клетчатка, а также витамины С, В и К. Но нужно помнить, что квашеную капусту не стоит подвергать термической обработке, так как в таком случае ее полезные свойства снижаются.Поддерживать баланс кишечной микрофлоры и оптимизировать работу метаболической системы можно и такими продуктами, как чайный гриб, маринованные огурцы, пахта (жидкость, получаемая при взбивании сливок) и мисо (японская приправа из ферментированных соевых бобов и грибной культуры). Плюс, хорошими пробиотиками являются творог и сыр. Больше всего полезных бактерий в таких сортах сыра, как моцарелла, чеддер и гауда.