6 важных для диабетиков веществ

Определённые вещества из продуктов крайне важны для диабетиков. Именно о таких веществах пойдёт речь в материале.Сахарный диабет второго типа представляет собой глобальную мировую проблему. Число случаев заболевания растёт, возраст пациентов наоборот уменьшается. Нарушение режима питание считается главной причиной такого медицинского явления. Определённые вещества из продуктов крайне важны для диабетиков. Именно о таких веществах пойдёт речь в материале.АргининВещество способно увеличить проницаемость клеточных мембран для углеводов, регулировать содержание глюкозы в крови. Аргинин содержится в зелени: одуванчике, люцерне, сельдерее, салате-латук, а также в грецких орехах, миндале, зеленом горошке.МиртиллинГарантирует инсулиноподобный эффект, активизирует процесс усвоения глюкозы клетками. Его приём позволит привести к нормальному состоянию состав крови. Найти данное вещество можно найти в соке листьев черники, семенах тыквы, соке репчатого лука, листьях барвинка и опунции. Похожие по действию вещества найдены в корневищах аралии маньчжурской, элеутерококка, женьшеня. Но приём данных компонентов имеет противопоказания, с которыми нужно ознакомиться и принять во внимание.Фитогемагглютинины (лектины)Благодаря компонентам ускоряются процессы высвобождения инсулина из клеток поджелудочной железы, улучшается способность тканей утилизировать глюкозу. Диабетикам нужно включить в рацион семена и створки фасоли, сои, бобов. Эти растения наиболее богаты лектинами.ГоречиВещества возбуждают аппетит, усиливают выделение пищеварительных ферментов, регенерация клеток поджелудочной железы – вот гарантированный результат приёма подобных вещей диабетиками. Подорожник, истод, цикорий, пырей ползучий, лопух, одуванчик, золототысячник и другие растения станут источниками полезного ингредиента.СекретиныСтимуляция выделения инсулина из бета-клеток поджелудочной железы – вот основная функция секретинов. Диабетики должны больше есть листьев липы, шелковицы, грецкого ореха, льняного масла, манжетки, красного клевера.Стимуляторы регенерации бета-клетокПоедание чеснока, лука, корицы, лавра, корневого сельдерея, груш, земляники, черники, моркови и других подобных продуктов позволит добиться важного эффекта для диабетиков. Также стоит включить в рацион больше плодов и овощей.