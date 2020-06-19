Что будет с организмом, если совсем не пить воду

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Вода — источник жизни. С этой фразой почти никто не спорит, но далеко не все пьют достаточное количество воды, полагая, что чай, кофе, суп и даже пиво вполне способны ее заменить. "Рамблер" разобрался, зачем организму простая вода и сколько нужно пить.В человеческом организме одновременно происходит до семи с половиной тысяч метаболических реакций, и во всех из них участвует вода. Остановить эту "фабрику" нельзя, и если в какой-то момент воды не хватает, организм начинает забирать ее из клеток. В результате клетки гибнут, ускоряются процессы старения. Чай, кофе и тем более алкоголь не насыщают организм водой, а наоборот нагружают почки, печень и провоцируют обезвоживание организма. Круг замыкается, а разорвать его может только чистая вода.Если воды не хватает, человек быстрее устает и постоянно чувствует слабость, нарушается работа многих органов и систем. Так, уменьшается объем крови, а вместе с этим приходят проблемы с сердцем и сосудами, повышается или понижается давление. Без достаточного потребления воды возрастает риск получить запор, а кроме того, проблемы с желудком, например, гастрит и даже язву. Кроме того, в условиях постоянной нехватки воды легкие становятся более уязвимыми к различным инфекциям — бактериальным и вирусным.По количеству воды рекомендации разнятся. Одни говорит, что достаточно полутора литров воды в день, другие советуют пить как можно больше. На самом деле ориентироваться нужно на свои ощущения и пить столько, сколько хочется. Главное, научиться замечать жажду. Некоторые путают чувство жажды с голодом, и вместо того, чтобы пить, начинают есть, например, когда почувствуют сухость во рту. На самом деле голод от жажды отличить довольно просто. Как только захочется что-нибудь съесть, выпейте стакан воды, если голод отступит, значит это была жажда.