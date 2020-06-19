Названы лучшие сочетания продуктов на завтрак, ускоряющие обмен веществ

Сытный завтрак является одним из способов добиться стройности – с ним специалисты связывают ускоряющий обмен веществ эффект. На завтрак они советуют употреблять определенные сочетания продуктов.Чтобы иметь хороший обмен веществ, пропускать завтрак нельзя: для активизации метаболических процессов, интенсивного жиросжигания, прием пищи утром должен начаться не позднее через час после пробуждения. Благодаря ему организм лучше регулирует колебания инсулина, в клетках повышается чувствительность рецепторов к этому гормону – таким образом, завтрак защищает от развития инсулинорезистентности и других метаболических нарушений, ассоциированных с набором лишнего веса, диабетом.Экспертами в области похудения были названы журналу «Домашний очаг» лучшие продукты и их сочетания на завтрак, ускоряющие обмен веществ. Например, диетологи советуют употреблять овсянку с ягодами и орехами. Данное блюдо дает медленные углеводы, сохраняющие длительное чувство сытости, и белок, чье усвоение требует больших энергетических затрат.Еще один пример одного из лучших продуктовых сочетаний на завтрак – это яичница с помидорами и луком. Яйца содержат множество питательных веществ, которые увеличивают мышечную массу и продлевают чувство сытости, что защищает от переедания, помогает худеть, поддерживать вес. Соединяя их с помидорами и луком, мы получаем дополнительный бонус для улучшения работы сосудов, что также благоприятно влияет на обмен веществ, вдобавок снижает риск болезней сердца и мозга.Греческий йогурт с фруктами или ягодами. Такой йогурт снабжает организм мононенасыщенным жиром, необходимым для активных функций, и большим количеством белка, что позволяет ускорить метаболизм, а вместе с этим и процессы сжигания жира. Ягоды, кусочки фруктов содержат антиоксидантные вещества, также позитивно влияющие на жировой обмен.Авокадо с цельнозерновым хлебом - прекрасная альтернатива хлебу с маслом. Авокадо сочетает полезнейшие омега-3 жирные кислоты и клетчатку, улучшающую работу кишечника и играющую ключевую роль в снижении веса. Вместе с хлебом на завтрак это даст эффект очень долгой сытости, а также проявит действие ускоряющее обмен веществ.Зеленый чай или вода с лимоном также рекомендуются для употребления утром – они помогают организму восстановить утраченную влагу, без которой активный метаболизм просто физически невозможен. Маленькая хитрость: если выпить зеленый чай в конце приема пищи, его антиоксиданты помогут организму быстрее сжигать жир.